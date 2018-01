17 Mio. Euro investiert: TFZ Seibersdorf eröffnet .

Nach einem Jahr Bauzeit ist am Montag in Seibersdorf (Bezirk Baden) das fünfte Technologie- und Forschungszentrum (TFZ) in Niederösterreich eröffnet worden. Rund 17 Mio. Euro wurden laut der Wirtschaftsagentur ecoplus in das Mehrmieterobjekt investiert. Es befindet sich auf dem Areal des Austrian Institute of Technology (AIT). Hauptmieter ist die AIT-Tochter Seibersdorf Labor GmbH.