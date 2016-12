Über Weihnachten sei die Buchungslage in den Skiregionen im Mostviertel und in den Wiener Alpen "gut bis sehr gut", teilte die NÖ-Werbung auf Anfrage mit. Vereinzelt gebe es noch freie Zimmer. Vor allem Familien aus Wien und den Nachbarländern zeigten verstärktes Interesse.

Der Schneefall sei für viele Anreiz, sich spontan für einen Kurzurlaub zu entscheiden, hieß es am Mittwoch. Generell sei die Buchungslage im Bundesland über Weihnachten und für die Semesterferien ähnlich wie im Vorjahr.

In den Wintersportgebieten herrschen laut NÖ-Werbung aktuell "sehr gute Pistenbedingungen". Am Mittwoch war zwar aufgrund der Wetterlage mit Schneefällen und stürmischem Wind zum Teil nur ein eingeschränkter oder gar kein Liftbetrieb möglich. Die Niederschläge sollten laut Prognose allerdings bis Donnerstag abklingen, für die nächsten Tage wurde Sonnenschein erwartet.

In den Skiregionen wurden bis zu 80 Zentimeter Schnee in den höheren Lagen am Hochkar gemessen. 50 Zentimeter meldeten Lackenhof am Ötscher (Bezirk Scheibbs), Mönichkirchen (Bezirk Neunkirchen) oder Annaberg (Bezirk Lilienfeld). Auch die kleinen Skigebiete wie Jauerling und Kirchbach im Waldviertel sowie Königsberg im Mostviertel sind in die Saison gestartet. Langlaufloipen waren laut NÖ-Werbung vereinzelt geöffnet, wie zum Beispiel Gutenbrunn im Waldviertel oder Hochreit und Lackenhof im Mostviertel.

Im laufenden Jahr verzeichnete Niederösterreich von Jänner bis November 6,482 Millionen Nächtigungen, um rund 70.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Da aufgrund des Neuschnees ein Impuls vor allem bei spontanen Kurzurlauben in den Skigebieten erwartet wurde, "sehen wir einer positiven Gesamtjahresbilanz optimistisch entgegen", hielt Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) fest.