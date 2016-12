88 Prozent der befragten Niederösterreicher befürworten die Errichtung von Sonnenkraftwerken zur Sicherung der Stromversorgung im Land. 84 Prozent befürworten den Bau von Windkraft- und 80 jenen von kleinen Wasserkraftwerken. Das hat eine von der IG Windkraft beim Institut für statistische Analysen Jaksch und Partner in Auftrag gegebene Umfrage unter 800 telefonisch Befragten in Niederösterreich und dem nördlichen Burgenland ergeben.

Fossilen Kraftwerken und Atomkraftwerken haben die Niederösterreicher eine Abfuhr erteilt: 92 Prozent sprachen sich für eine Abschaffung der Unterstützung für diese Kraftwerksarten aus. Nur fünf Prozent wollen eine Beibehaltung der Unterstützung.

Gefragt nach den Erwartungen durch einen möglichen weiteren Ausbau der Windkraft in Österreich gaben 26 Prozent der Befragten an, sie erwarten positive Auswirkungen auf die Lebensqualität. Von denjenigen Befragten, die in der Nähe eines Windrades wohnen, lag dieser Wert bei 29 Prozent. Als Gründe für erwartete positive Auswirkungen gaben die Befragten saubere Energie aus der Region (27 Prozent), keine Umweltbelastung (20 Prozent) und kein Atomstrom etc. (16 Prozent) an. Negative Auswirkungen erwarten sich zwölf Prozent der Befragten.

Fast 30 Prozent machen sich hier Sorgen um das optische Erscheinungsbild, 24 Prozent um die Lärmbelästigung und sieben Prozent um die Umweltbelastung.