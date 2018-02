Zum Valentinstag und all seinen Begleiterscheinungen wie der Schenkungswut von Blumen und Pralinen können Herr und Frau Niederösterreicher ja stehen, wie er und sie wollen. Ohne Werbung für den 14. Februar machen zu wollen: Wer seinem Herzblatt aber einen Strauß Rosen am Tag der Liebe mitbringen will, der sollte darauf achten, dass es sich um fair produzierte Rosen handelt.

Denn die – mehrheitlich weiblichen – Kräfte, die auf Rosenfarmen arbeiten, produzieren die Rosen häufig unter unmenschlichen Bedingungen. Der Einsatz von Pestiziden ruft Gesundheitsschäden hervor, eine gewerkschaftliche Organisation der Arbeitskräfte wird unterdrückt, die Löhne sind zu niedrig, die Arbeitsbedingungen prekär und die Umweltstandards fehlen. Niemand, der das weiß, will Rosen gerade am Tag der Liebe verschenken, die unter solchen Bedingungen hergestellt werden und den Weg nach Österreich finden.

Deswegen ist es wichtig, beim Kauf von Rosen auf das Fairtrade-Siegel zu achten. Und das ist gar nicht schwierig oder mit großem Aufwand verbunden – viele Supermarktketten kooperieren mit Fairtrade und haben die entsprechend zertifizierten Blumen im Sortiment. Übrigens: Nicht nur am 14. Februar daran denken – auch am Muttertag am 13. Mai ...