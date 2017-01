Aber auch in Wien beim Check-In, an den Gates und als Techniker werden zusätzliche Leute benötigt. Ende September hatte die AUA 6.336 Mitarbeiter.

Auslöser für den zusätzlichen Bedarf an Mitarbeitern sind die zwei Airbus, die in Betrieb genommen werden sowie die geplante neue Langstreckendestination. Die von Air Berlin inklusive Personal übernommenen Flugzeuge zählen hier nicht mit.

Nicht nur die AUA sondern die ganze Lufthansa-Gruppe plant eine Personalaufstockung. Bei der Gruppe, zu der die AUA gehört, seien 3.000 neue Jobs geplant, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. Davon entfallen konzernweit rund 2.200 auf Flugbegleiter, 1.400 von ihnen an den Drehkreuzen Frankfurt und München. Gleichzeitig baut die Lufthansa aber auch Jobs ab. "Es wird in einigen Bereichen wie Lufthansa Technik und der Catering-Tochter LSG wie angekündigt Umstrukturierungen geben", sagte ein Konzernsprecher laut Reuters.

Die gesamte Lufthansa-Gruppe beschäftigt weltweit rund 120.000 Menschen. Zuletzt wurde die Airline durch Streiks gebeutelt. Zumindest bis Ende Jänner sollten aber keine Arbeitsniederlegungen erfolgen, da ein Schlichtungsverfahren läuft.