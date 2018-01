St. Pölten/Wien. Die zwischen dem Umweltministerium, dem Land Niederösterreich und der Stadt Klosterneuburg vereinbarte Übersiedlung des Bundesumweltamtes von Wien nach Klosterneuburg hat für einigen Zündstoff gesorgt. Das Vorhaben zur Dezentralisierung der Verwaltung und einer Stärkung des ländlichen Raums würde rund 500 Bedienstete nach Niederösterreich bringen. Allerdings sind, was vielfach übersehen wird, schon jetzt Tausende Bundesbeamte und Verwaltungsbedienstete in Niederösterreich tätig. Insgesamt sind es immerhin, wie nun erstmals aus dem aktuellen Personaljahrbuch 2017 des Bundes hervorgeht, 21.200 Bundesmitarbeiter.

Im Bundesdienst waren 2016 rund 132.500 Mitarbeiter beschäftigt. In Niederösterreich arbeiteten davon 16 Prozent. Das ist laut Personaljahrbuch im Bundesländervergleich der zweithöchste Anteil nach der Bundeshauptstadt Wien, wo ein Drittel der Bundesbediensteten, vor allem in der Verwaltung, tätig ist. Hinter Niederösterreich rangieren Oberösterreich und die Steiermark jeweils mit einem Anteil von zwölf Prozent.

Größter Anteil bei Lehrern

Die größte Gruppe der Bundesbediensteten in Niederösterreich wird von der Lehrerschaft gestellt. Dabei handelt es sich um die Pädagogen an höheren Schulen. 6700 davon unterrichteten nach den Daten des Personaljahrbuches in Niederösterreich.

Dahinter folgt der Exekutivdienst, zu dem im Personaljahrbuch auch die Justizwache gerechnet wird. Insgesamt sind 5700 Polizisten und Justizwachbeamte in Niederösterreich im Einsatz.

Immerhin 5300 Mitarbeiter des Bundes sind in Niederösterreich im Verwaltungsdienst sowie sonstigen Einrichtungen aktiv. Österreichweit gesehen bildet der Verwaltungsdienst die größte Beschäftigtengruppe des Bundespersonals. Gut jeder Dritte (34,5 Prozent) ist dort beschäftigt.

Richter und Staatsanwälte gehören im Staatsdienst hingegen zu den kleinsten Gruppen. Von bundesweit rund 2900 sind rund 300 Richter und Staatsanwälte in Niederösterreich tätig.