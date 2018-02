Marianne Heiß (45), Finanzvorständin der Deutschland-Niederlassung des Agenturnetzwerks BBDO, zieht in das Kontrollgremium ein, wie VW unlängst mitgeteilt hat. Am 3. Mai sollen das die Aktionäre beschließen.

Bis dahin soll die Österreicherin "gerichtlich ersatzbestellt werden". Sie solle aber auch in den wichtigen Prüfungsausschuss von Volkswagen einziehen, hieß es laut "Handelsblatt" in Unternehmenskreisen. Seit 2013 ist Heiß Finanzchefin der BBDO in Deutschland. Sie sei aber "weitaus mehr Werberin als ein CFO", meinen "Unternehmenskenner" laut Zeitung. Heiß folgt bei VW der Schwedin Annika Falkengren, die zur Schweizer Privatbank Lombard Odier wechselt.

Gebürtige Niederösterreicherin setzt sich für mehr Frauen in Chefetagen ein

Die gebürtige Niederösterreicherin Heiß ist auch als Buchautorin aufgetreten. 2011 veröffentlichte sie ihr Werk "Yes she can - Die Zukunft des Managements ist weiblich", in dem sie sich für mehr Frauen in Chefetagen einsetzte.

Heiß wurde mit 21 Jahren zur jüngsten Betriebsbüroleiterin der Hotelkette Dorint. Mit 24 Jahren übernahm sie die Leitung des Finanz- und Rechnungswesens von Sellbytel, einem Outsourcing-Spezialisten, der zur BBDO-Gruppe gehört. Heiß hat an der Fachhochschule für Wirtschaft in Wiener Neustadt Unternehmensrechnung, Revision, Management-, Personal- und Organisationsberatung studiert.