Neues Jahr, neuer Direktor. Bei der 6. Vollversammlung der Arbeiterkammer NÖ verabschiedete sich Helmut Guth nach 17 Jahren an der Spitze in den Ruhestand. Mit Jahreswechsel wird seine Nachfolge Joachim Preiß, ehemaliger Kabinettschef des früheren SP-Sozialministers Rudolf Hundstorfer, antreten.

Guth präsentierte ein letztes Mal den Budgetvoranschlag, nämlich jenen für 2017, der von den 101 anwesenden Kammerräten einstimmig angenommen wurde. Im vorgelegten Voranschlag sind Einnahmen und Ausgaben von jeweils etwa 69 Millionen Euro vorgesehen. Serviceleistungen für die Mitglieder sollen den größten Teil des Budgets aussmachen. Die Ausgaben für Aus- und Weiterbildungsprojekte etwa wurden nochmals um acht Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Haltung gegen CETA und TTIP bekräftigt

Von den 60 eingereichten Anträgen wurden 38 angenommen. Diskutiert wurde unter anderem auch über den Anspruch auf eine sechste Urlaubswoche. Hier wurde eine konkrete Gesetzesänderung vorgeschlagen. Ein klares Nein zum „Öxit“ gab es mit Ausnahme der Freiheitlichen von allen Fraktionen. Ebenso wurde der Antrag „Ceta stoppen“ mehrheitlich beschlossen. Kammerrat Can Tohumcu: „Wir müssen die Haltung gegen CETA und TTIP in allen Gremien vertreten und das Volksbegehren unterstützen.“

AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser sprach die aktuellen Herausforderungen am Arbeitsmarkt an: „Der Kampf gegen Arbeitslosigkeit und für neue Jobs muss auf der Tagesordnung ganz oben stehen.“ Die Initiative der Bundesarbeiterkammer, 100.000 neue Arbeitsplätze bis 2020 in Österreich zu schaffen, begrüßte Wieser.