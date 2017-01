Als Bargeld eingeführt wurde die Währung für die Eurozone am 1. Jänner 2002 in damals zwölf EU-Ländern, darunter Österreich. Heute ist sie Zahlungsmittel für fast 340 Millionen Menschen in 19 Ländern. Beim Start war der Euro wenig beliebt, mittlerweile sagen 56 Prozent der Menschen in der EU, der Euro sei eine gute Sache.

Rasch hatte die Währung in ihrer Anfangszeit den Spitznamen "Teuro" bekommen, weil sich mit der Einführung viele Waren und Dienstleistungen verteuerten. Nun aber werden auch vermehrt die Vorteile gesehen. Die gemeinsame Währung erleichtert das Reisen und wird von zahlreichen Bürgern trotz der Krisen der vergangenen Jahre auch als Quelle politischer Stabilität betrachtet.

Bei den 15- bis 24-Jährigen sind sogar 68 Prozent gut auf die Einheitswährung der Eurozone zu sprechen, wie eine Umfrage der EU-Kommission unter 17.500 Bewohnern der Eurozone ergab.