Formalrechtlich sind es nach wie vor zwei getrennte Gesellschaften, allerdings wird es künftig eine Organisation geben. Die Gesellschaften Wienerberger Ziegelindustrie (mit Sitz in Hennersdorf) und Tondach Gleinstätten haben mit Jahreswechsel ihre österreichischen Aktivitäten im Wand- und Dachziegelbereich zusammengeführt.

Der Wienerberger-Konzern hält aktuell 82 Prozent der Anteile an Tondach. Die übrigen 18 Prozent sind in Bankbesitz. Laut den beiden Geschäftsführern, Christian Weinhapl und Franz Kolnerberger, können diese 2018 erworben werden.

Innovationen sind es, mit denen die beiden Gesellschaften auch in Zukunft bei den Kunden ankommen wollen, etwa mit einem Ziegel, der beim Schallschutz punkten soll.

„Wir haben eine positive Geschäftsentwicklung“

Was die Finanzen angeht, so veröffentlicht Wienerberger nur Konzernergebnisse, nicht aber Länderergebnisse. „Aber wir haben eine sehr positive Geschäftsentwicklung 2016 für Österreich“, so Weinhapl und Kolnerberger. Der Gewinn der Wienerberger AG lag für die ersten drei Quartale 2016 bei 68,7 Millionen Euro, der Konzernumsatz bei 2,3 Milliarden Euro.

Produktionsstillstände gibt es über den Winter übrigens nur vereinzelt für wenige Wochen. Auch der Hintermauerziegelproduktionsstandort im oberösterreichischen Uttendorf wird für einige Wochen stillstehen, der Grund ist eine Kapazitätserweiterung um rund zwei Millionen Euro. Quer über alle Österreich-Standorte werden 2017 um weitere zwei Millionen Euro vor allem Ersatzinvestitionen getätigt.

Franz Kolnerberger, Vorstand Tondach Gleinstätten und Geschäftsführer Wienerberger Ziegelindustrie. | Andreas Hafenscher

In NÖ gibt es zwei Produktionsstätten und ein Logistikzen-trum von Wienerberger. Bundesweit beschäftigen Wienerberger und Tondach 480 Mitarbeiter an zehn Produktionsstätten und drei Logistikzentren.