Insgesamt waren es 2,5 Millionen Hektoliter Wein, die Österreichs Weinbauern 2017 produziert haben. Das ist ein Plus von 27 Prozent im Vergleich zu 2016 und von 15 Prozent gegenüber dem Ernteschnitt der vergangenen fünf Jahre.

Bei Rotwein gab es ein Plus von 53 Prozent gegenüber 2016 (gegenüber Fünfjahresschnitt: +13 Prozent), bei Weißwein um 17 Prozent im Vergleich zu 2016 und zum Fünfjahresschnitt.

In Niederösterreich wurden 2017 1,5 Millionen Hektoliter hergestellt. Das ist im Vergleich zu 2016 zwar ein Minus von drei Prozent, aber ein Plus von acht Prozent gegenüber dem Ernteschnitt der vergangenen fünf Jahre. Ernteeinbußen gab es in Niederösterreich im Weinviertel, nämlich -11 Prozent auf 742.700 Hektoliter.

Der Grund ist die lang anhaltende Trockenheit. Auch das Kremstal musste Ernteeinbußen hinnehmen, nämlich -15 Prozent auf 126.400 Hektoliter. Dieser Rückgang ist auf die Spätfröste zurückzuführen.