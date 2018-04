Das Klima verändert sich so schnell wie noch nie in der Erdgeschichte. Bereits heute hat das Folgen für die Menschen in Niederösterreich. Und das ist erst der Anfang, sind sich Experten einig.

Höhere Temperaturen.

Um zwei Grad hat sich laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in NÖ die Durchschnittstemperatur in den vergangenen 150 Jahren erhöht – weltweit nur um ein Grad. Dass sich der Trend abschwächt, erwartet ZAMG-Experte Klaus Haslinger nicht. Im Gegenteil: Die Durchschnittstemperatur wird bis 2050 um weitere 2 bis 2,5 Grad zunehmen. Besonders bemerkbar macht sich das in Städten wie St. Pölten und Wr. Neustadt sowie den Voralpen.

Mehr Extrem-Ereignisse.

Die Klimaerwärmung beschert nicht nur höhere Temperaturen, sondern auch extremeres Wetter. Waren Anfang des 20. Jahrhunderts in NÖ nur zwei Tage pro Jahr heißer als 30 Grad, sind es heute im Schnitt 17. Bis 2050 kommen laut ZAMG-Modellen vier Hitzetage dazu. Die Folge ist, dass die Niederschläge heftiger ausfallen und sich mit Perioden extremer Trockenheit abwechseln.

Verschärft wird die Situation durch indirekte Folgen der Klimaerwärmung, etwa die Abnahme des Erdmagnetfeldes. Um zehn Prozent schwand dessen Kraft in den vergangenen hundert Jahren, misst das Conrad Observatory in Muggendorf (Bezirk Wr. Neustadt-Land). Dessen Direktor Roman Leonhardt betont: „Ohne dieses Magnetfeld gibt es aber kein Leben mehr auf der Erde.“ Sonnenstürme & Co. haben deshalb bereits jetzt mehr Auswirkungen auf das ökologische Gleichgewicht als früher.

Die Pflanzenwelt verändert sich.

"Der Schneeberg wird zum Waldberg.“ So beschreibt Vegetationsökologe Harald Pauli von der Boku Wien die Folgen des Klimawandels. Pflanzen, die heute in tieferen Lagen leben, steigen in höhere Lagen – wärmeliebende ersetzen sie. Fünfmal so schnell wie Mitte des 20. Jahrhunderts ist dieser Prozess mittlerweile im alpinen NÖ-Raum. Für Arten wie die Dunkle Glockenblume im Schneeberggebiet könnte das das Ende bedeuten. Zugleich verändert sich auch der Wald.

Mit massiven wirtschaftlichen Folgen beispielsweise im Waldviertel: Die Fichte ist hier die Hauptbaumart, ihr größter Feind der Borkenkäfer. In warmen Wintern überlebt er, die Folgen sind bereits erkennbar. „Hier braucht es ein neues Businessmodell, weil die Fichte den Forstwirten das Geld bringt“, erklärt Robert Jandl vom Bundesforschungszentrum für Wald. Im Osten des Landes drohen die letzten Wälder durch die Ausbreitung des ungarischen Steppenklimas zu verschwinden. Das liegt auch daran, dass die Ansiedelung der Strobe, einer amerikanischen Kiefernart, an der Ausbreitung des Strobenblasenrosts gescheitert ist.

Neue Herausforderungen für Landwirtschaft.

Wasser wird das Thema der Zukunft für die Landwirtschaft, weiß Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger. Extreme Trockenheit im Weinviertel und Marchfeld, Hochwasser im Alpenvorland zeigen das bereits jetzt. Auch die Anbauzeiten haben sich schon deutlich geändert. Ein Beispiel dafür ist der Mais.

„Als ich ein Kind war, wurde er immer rund um den Muttertag angebaut. Heute bauen viele schon Mitte April an.“ Um für Extremereignisse gewappnet zu sein, werden Versicherungen für Bauern zur Überlebensfrage. Auch das Verschwinden ausgeprägter Jahreszeiten hat Folgen für die Landwirtschaft. So war die Marillenblüte heuer so kurz wie nie, weiß Franz Reisinger, Obmann der Wachauer Marillenbauern. Er wünsche sich wieder lange, kalte Winter und ein nicht zu heißes Frühjahr. Um gegen Starkregen oder Stürme besser gerüstet zu sein, wurden bereits niedrigere Bäume gezüchtet.

Rebblütenzeit – Grüner Veltliner | Daten: Karl Bauer; Foto: Robert Herbst; NÖN-Grafik: Bischof

Beim Gemüse sind alte Sorten oft resistenter, ist Arche-Noah-Geschäftsführer Markus Amann sicher. Der Trend gehe deshalb klar in diese Richtung. Ein Beispiel dafür ist der schwarz-rote Sternparadeiser, der zudem „noch wirklich nach Tomate schmeckt“. Aber nicht nur bei Pflanzen, auch bei Nutztieren wirkt sich der Klimawandel aus. Kühe passen sich zwar an das geringere Futterangebot an, geben aber weniger Milch. Und: Kälber werden kleiner.

Neue Sorten im Weinbau.

„Gerade beim Wein sieht man den Klimawandel gut“, sagt NÖ-Weinbauverbands-Geschäftsführer Konrad Hackl schlicht. So hat sich die Rebblüte des Veltliners in der Kremser Sandgrube seit den 1960er-Jahren um zwei Wochen nach vorne verschoben. Die Folge ist eine frühere Lese. Hackl: „Es ist ein großer Unterschied, ob ich im September oder Oktober lese.“ In wärmeren Ländern wird daher in der Nacht gelesen.

Und Schädlinge wie die Kirschessigfliege, die es vor einigen Jahren bei uns noch gar nicht gab, könnten neue Probleme machen. Für die Winzer heißt das: neue Sorten züchten und noch mehr Arbeit investieren, in Bewässerung („die Wachau wird großteils schon bewässert“), Humus- und Laubmanagement („damit die Reben keinen Sonnbrand bekommen“).