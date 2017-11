"Unsere gute Marktposition als Umschlagplatz für Luftfracht wird durch die Erweiterung des Air Cargo Centers weiter an Bedeutung zunehmen", hofft Flughafen-Vorstand Julian Jäger. Vor allem durch das künftige Pharma Handling Center könne man sich auf eine Nische mit hohen Ansprüchen fokussieren. Österreich zähle im Bereich der Pharmaindustrie zu den Exportländern, betonte Jäger.

Die Hälfte des Export-Produktionswertes der niederösterreichischen Industrie, also Produkte im Wert von mehr als 8 Mrd. Euro, würden über den Flughafen versandt, sagte Co-Vorstand Günther Ofner. In den kommenden Jahren werde auch wegen des Internethandels mit weiterem Wachstum gerechnet. So werde etwa auch DHL auf über 60.000 Quadratmetern ein Logistikzentrum mit rund 500 neuen Beschäftigten errichten.

Das Luftfrachtzentrum wurde Anfang Oktober in Betrieb genommen. Auf dem Dach wurde eine Photovoltaik-Anlage mit einer Fläche von 8.000 Quadratmetern installiert.