Aktuell (Stand Dez. 2017) sind in Österreich 1260 Windkraftanlagen in Betrieb, davon stehen in Niederösterreich 693 und im Burgenland 426. Mehr als die Hälfte der österreichischen Windräder und über 50% der installierten Windleistung stehen in NÖ. „Mit unseren 126 Windkraftanlagen sind wir der größte Windkraftbetreiber in Niederösterreich und die Nummer 2 in Österreich“, so Waldner.

Zielpfad für 2023 ist übrigens eine Terrawattstunde Windstrom. Das entspricht dem Jahresstrombedarf von rund 285.000 Haushalten. Dieses Ziel möchte Waldner vor allem durch Repowering-Projekte erreichen. Das bedeutet, dass in bestehenden Windparks die alten Windräder durch moderne Windräder erzeugen, die entsprechend mehr Ökostrom liefern können. Für die Standorte heißt das: weniger Windräder, mehr Ökostrom.

„Wir bleiben beim Ausbau der Wind- und Sonnenkraft weiter voll auf Zug und leisten unseren Beitrag bei der Umstellung des Systems in Richtung erneuerbarer Energien“, so Waldner.