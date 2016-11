NÖN: Aktuell wird die Gewerbeordnung heftig diskutiert. Die Wirtschaftskammer ist mit dem Entwurf zufrieden. Es gibt aber Kritiker, die sie als Reförmchen bezeichnen. Frau Präsidentin, wie sehen Sie das?

Sonja Zwazl, Präsidentin Wirtschaftskammer NÖ. | NOEN, Franz Gleiß

Sonja Zwazl: Ich glaube, dass die Reform ein großer Wurf ist. Meine Bitte ist, dass sich die Leute damit auseinandersetzen und nicht nur kritisieren. Deutschland hat 2004 einen Teil der reglementierten Gewerbe aufgelassen. Alle Parteien versuchen jetzt händeringend, das Rad zurückzudrehen. Es sind viele Ein-Mann-Betriebe hochgekommen, die nach zwei Jahren wieder verschwunden sind. In Deutschland ist aufgrund dieser Reduktion die Ausbildung der jungen Leute um 25 Prozent zurückgegangen. Weil keiner mehr da war, der das machen konnte.

Sollte am Reformentwurf etwas geändert werden?

Zwazl: Kleinigkeiten. Etwa eine genauere Feststellung bei den Nebenrechten.

Wie ist die Sicht der Arbeiterkammer dazu?

Markus Wieser: Die Zuordnung zu einem Gewerbe hat auch den Sinn, dass nicht zusätzlich zum Druck von außen noch unter den Gewerbetreibenden die Konkurrenz gefördert wird. Der Zugang soll natürlich erleichtert werden. Einige Dinge in der Novellierung, was die Anlagenrechte betrifft und schnellere Genehmigung von Betriebsanlagen, sind ein Vorteil.

Stichwort flexible Arbeitszeiten. Die Arbeitgeberseite spricht sich tendenziell dafür aus, die Arbeitnehmerseite ist skeptisch. Wie könnte man aufeinander zugehen?

Zwazl: Wir gehen immer aufeinander zu. Wenn Betriebe ein Thema mit Arbeitszeiten haben – es gibt ja Kollektivverträge, die da Möglichkeiten hergeben –, dann versuchen wir das zu lösen. Natürlich möchte eine Firma ihre Aufträge abwickeln können. Wir möchten flexiblere Arbeitszeiten, aber im Einvernehmen mit den Mitarbeitern.

Wieser: Ich habe selbst 28 Mal Kollektivverträge in der Metaller-Herbstlohnrunde mitverhandelt. Es hat mir noch niemand einen Auftrag zeigen können, der aufgrund mangelnder Flexibilität der Mitarbeiter nicht erledigt wurde. Aber was nicht sein kann, ist, dass Überstunden in Normalarbeitszeiten gehen sollen.

Kommen wir zum Arbeitsmarkt. Im Oktober ist die Zahl der Arbeitslosen nicht mehr so stark gestiegen wie im Vorjahr, aber sie steigt. In Niederösterreich im Vergleich zu den anderen Bundesländern höher. Warum?

Karl Fakler, Landesgeschäftsführer AMS NÖ. | NOEN, Franz Gleiß

Fakler: Weil die Auftragslage in Niederösterreich nicht so erfreulich ist. Was nichts mit dem Bundesland und den einzelnen Betrieben zu tun hat. Sondern mit Branchen und Sparten. Wir werden nächstes Jahr einen ex-tremen Anstieg an arbeitssuchenden Menschen haben. Wir rechnen mit einem Anstieg von 11.000 Personen. Wir gehen davon aus, dass 7.300 einen Job kriegen werden. Wir haben eine relativ gut steigende Beschäftigung, nur ein überproportional hohes Arbeitskräfteangebot. Ein Drittel ist auf die Pensionsreform zurückzuführen. Auch die Frauenerwerbstätigkeit steigt. Und dann gibt es noch Leute aus dem Ausland, das ist der geringste Teil.

Im Oktober ist die Zahl der Personen mit Lehrausbildung, die arbeitslos geworden sind, um 1,4 Prozent gestiegen. Gerade hat eine Studie von ManPower gezeigt, dass jedes dritte Unternehmen in Österreich Fachkräfte sucht. Wie passt das zusammen? Sind so viele Personen im falschen Job?

Fakler: In einem Job, wo im Augenblick die Konjunktur nicht besonders gut läuft und die Personen weniger stark gefragt sind. Lehrabschluss hat auch jemand, der Einzelhandelskaufmann gelernt hat, da geht im Augenblick halt nicht viel. Ebenso bei Firmen, die von Konjunktureinbrüchen betroffen sind. Langfristig wird sich das wieder legen. Wegen der geburtenschwachen Jahrgänge, die stärker kommen, und wegen der Pensionsanpassung.

Wieser: Seit 2004 gibt es um 14,5 Prozent mehr Beschäftigung. Das Arbeitsaufkommen in Stunden ist seither um 0,6 Prozent gestiegen. Die verfügbare Arbeitszeit wird also von mehr Menschen gearbeitet. Das ist auch die Erklärung, warum wir bei 1,4 Millionen Teilzeitbeschäftigten sind, in Niederösterreich 150.000. Wir haben außerdem ein Qualifikationsproblem, weil viele Betriebe mit der Ausbildung zurückgegangen sind. Und: In Niederösterreich sind Arbeitskräfte aus dem Ausland in kurzer Zeit hier, die fahren nicht nach Tirol oder Salzburg.

Welche sind für jeden von Ihnen die drei wichtigsten Punkte, die sich an den Bedingungen am Standort (Nieder-)Österreich ändern müssen, damit es besser wird für alle Beteiligten?

Zwazl: Deregulierung und Bürokratieabbau und eine Unterstützung der Wirtschaft, indem man Investitionen unterstützt.

Wieser: Raschere Verfahren, damit in Betrieben schnellere Entscheidungen möglich sind. Mehr Bereitschaft, jungen Menschen eine Ausbildung zu geben. Und dass es keine Branche mit einem Bruttolohn von unter 1.700 Euro mehr gibt.

Fakler: Ich sage Ihnen lieber, warum ich glaube, dass wir ein guter Standort sind: Hohes Maß an sozialem Frieden zwischen den Sozialpartnern. Ein beachtliches Lohnniveau. Und ein hohes Maß an rechtlicher Sicherheit.