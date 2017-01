„2017 wird kein einfaches Jahr.“ So fasst Christoph Schneider, Leiter der wirtschaftspolitischen Abteilung in der Wirtschaftskammer (WK) Österreich, die Ergebnisse des aktuellen Wirtschaftsbarometers Austria zusammen. Nur vier Prozent der Betriebe in NÖ etwa planen, 2017 ihren Personalstand aufzustocken. In ganz Österreich sind es immerhin 15 Prozent. In NÖ planen außerdem nur 17 Prozent der Unternehmen Neuinvestitionen (bundesweit: 39 Prozent), ein Drittel der Unternehmen plant gar keine Investitionen (bundesweit: 21 Prozent).

Grundsätzlich sei das Investitionsklima bei größeren Unternehmen besser als bei Klein- und Mittelbetrieben, so Schneider. „Es fehlt an wirksamen Investitionsanreizen“, konstatiert Josef Breiter, WKNÖ-Vizepräsident, angesichts dieser Ergebnisse. Gerade in NÖ geben 45 Prozent der Betriebe an, dass die „allgemeine Unsicherheit“ der Grund für keine Neuinvestitionen sind, zu hohe bürokratische Belastungen sind für 29 Prozent der Investitions-Hemmschuh.

Komplett düster ist der Ausblick für die Unternehmen aber doch nicht. Immerhin wollen drei Viertel der Unternehmen ihren Beschäftigungsstand stabil halten, auch die Geschäftsaussichten betrachtet das Gros der Unternehmen als stabil. Was ein Problem werden wird, ist der Fachkräftemangel, und das vor allem in NÖ: 93 Prozent der heimischen Unternehmen bewerten die Suche nach Fachkräften 2017 als schwierig.

Die Forderungen der WKNÖ: vorzeitige Abschreibung von Neuinvestitionen in Höhe von 50 Prozent, die Erhöhung der sofortigen Abschreibung für geringfügige Wirtschaftsgüter von 400 auf 1.500 Euro und eine Senkung der Körperschaftssteuer von 25 auf 20 Prozent. Das ergebe den „perfekten Turbo“ für Investitionen, so WKNÖ-Vizepräsident Josef Breiter.

Die WK führt das Wirtschaftsbarometer, also die halbjährliche Konjunkturbefragung unter ihren Mitgliedsbetrieben, seit 2002 durch. 450 NÖ Betriebe haben an der aktuellen Umfrage teilgenommen, bundesweit waren es knapp 3.300.