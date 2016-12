Den technologischen Gründergeist mittels Spin-offs – also unternehmerische Ableger von Forschungseinrichtungen – anheizen. Das ist eines der Ziele, das sich das Land NÖ im Rahmen der Wirtschaftsstrategie 2020 gesteckt hat. Und dafür wird auch 2017 Geld in die Hand genommen: in die Errichtung von zwei Technologiezentren investiert das Land 32,5 Millionen Euro.

Entstehen werden die beiden Technologiezentren am Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg und am Austrian Institute of Technology (AIT) Seibersdorf. In die Errichtung des Ersteren fließen 15 Millionen Euro. Baubeginn ist für das zweite Quartal 2017 geplant, die Fertigstellung soll 2018 erfolgen.

Qualifizierungsmaßnahmen im Zuge der Digitalisierung

Am AIT Seibersdorf werden 17,5 Millionen Euro investiert. Hier wurde mit dem Bau bereits begonnen, Fertigstellung soll im November 2017 sein. „Mit so einem Bau beginnen wir nur, wenn bereits Interessenten da sind“, erklärt VP-Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav. In Seibersdorf ist der größte Mieter der insgesamt 9.500 Quadratmeter die Seibersdorf Labor GesmbH, in Klosterneuburg werden 2.000 Quadratmeter zur Verfügung stehen, an denen mehrere kleine Unternehmen interessiert sind.

Im Rahmen der Wirtschaftsstrategie 2020 wird 2017 etwa auch die Digitalisierung der NÖ-Card vorangetrieben – der Testbetrieb einer NÖ-Card-App startet. Die App soll künftig nicht nur digitalen Zutritt zu den Ausflugszielen ermöglichen, sondern den Nutzern auch Vorschläge für beispielsweise Übernachtungen und Gastronomie rund um die Ausflugsziele bieten.

Weitere Maßnahmen sind Qualifizierungsmaßnahmen im Zuge der Digitalisierung unter dem Schlagwort Wirtschaft 4.0.