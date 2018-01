Das Immobilienunternehmen Re/Max hat wie jedes Jahr rund 560 Experten in Österreich zu den Trends in der Immobilienbranche befragt. Dieser Zukunftsindex sagt für Österreich in diesem Jahr eine leicht steigende Nachfrage, ein minimal steigendes Immobilienangebot sowie steigende Preise voraus.

Ähnlich verhält es sich hier in Niederösterreich. Die Fachleute erwarten, dass 3,4 Prozent mehr Interessenten und nur 1,6 Prozent mehr Objekte die Immobilienpreise im Land insgesamt um vier Prozent anziehen lassen. Der positive Trend ergibt sich laut Re/Max hauptsächlich durch die Tendenzen bei Baugrundstücken, Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen in guten Lagen, wo mit erheblichen Wertsteigerungen gerechnet wird.

Niederösterreich ist nach wie vor das Bundesland mit den meisten Einfamilienhausbesitzern. Auch in diesem Jahr soll die Beliebtheit laut Befragung weiter steigen, jedoch mit geringerem Zuwachs als zuletzt.

In der Landeshauptstadt seien momentan kleinere Eigentumswohnungen mit ein bis zwei Zimmern besonders gefragt, so Bernhard Baumgartner, Geschäftsführer von Re/Max Plus in St. Pölten.

Re/Max steigerte 2017 seinen Honorarumsatz bundesweit um 12,5 Prozent, in Niederösterreich um 6,6 Prozent.