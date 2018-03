Schon jetzt verzeichnet der elektronische Handel Umsatzzuwächse in zweistelliger Höhe. Der Zenit ist aber laut Experten noch lange nicht erreicht. Warum? Weil der richtige Turbo erst dann erwartet wird, wenn auch Lebensmittel vermehrt online angeboten und gekauft werden. Doch diese müssen auch geliefert werden. Und dann kommt die Logistik-Branche ins Spiel, die eine Vorreiterrolle einnimmt, wenn es um neue Geschäftsmodelle geht.

Wolfgang Kubesch, Geschäftsführer der Bundesvereinigung Logistik Österreich, kennt die Anforderungen dafür: „Unser Sektor berührt nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens. Logistik ist mehr als Transport und Lager. Selbst in unseren Smartphones steckt sie. Dementsprechend groß ist der Einfluss von Digitalisierung mit allen Vor- und Nachteilen.“

Motto des Kongresses lautet „#WerteWeltWandel"

Ein Ausbau der Infrastruktur ist für die neuen Aufgaben unerlässlich. Darauf nimmt auch das Land Niederösterreich in seiner Digitalisierungsstrategie Rücksicht. Als Großflächenbundesland ist eine leistungsfähige In-frastruktur Basis für die Schaffung und Stärkung von Standorten. „Davon profitieren beide Seiten, schließlich ist die Logistik für die niederösterreichische Wertschöpfung von großer Bedeutung“, so Kubesch.

Daher ist es nur logisch, dass die zweitgrößte Logistik-Konferenz im deutschsprachigen Raum am 12. und 13. April in Vösendorf in Niederösterreich stattfindet. Dort werden etwa 700 hochrangige Branchenvertreter erwartet. Das Motto des Kongresses lautet „#WerteWeltWandel“. Dabei stehen neue Geschäftsmodelle ebenso am Programm wie KMU-Logistik oder Digital Industries. Das Leitmotto der Veranstaltung zielt auch auf die Nachhaltigkeit in der Branche ab. Deshalb wird jährlich auch ein Vorzeigeunternehmen mit dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Eine weitere Herausforderung für Logistiker in Zeiten der Digitalisierung ist nämlich auch, dass trotz steigender Auftragslage der Schadstoffausstoß reduziert werden soll.

Den Preis haben bereits renommierte Unternehmen wie Tschibo oder auch die Österreichische Post erhalten.