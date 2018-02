Eine zweite Chance ist es, die Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren vom Land und dem AMS NÖ im Rahmen von „Poleposition“ erhalten. Dieses Projekt läuft seit 1. Juli 2017 (Pole steht für Perspektive, Orientierung, Lernen, Entwicklung). Die Schwerpunkte: Verbessern der Deutschkenntnisse und Vorbereitung auf den sowie Nachholen des Pflichtschulabschlusses an zwölf NÖ Standorten und einem in Wien.

„Wir haben das stärkste Beschäftigungswachstum der letzten zehn Jahre“, so VP-Landesrat Karl Wilfing bei einer Zwischenbilanz. Das wirkt sich auf den Arbeitsmarkt aus, die Arbeitslosenzahlen sinken. Erfreulich sei der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen. Aber: über 6.800 Jugendliche sind in NÖ noch immer arbeitslos. „Das ist noch immer zu viel“, so AMS-NÖ-Chef Karl Fakler.

Programm wird um 350 Plätze aufgestockt

Insgesamt stehen daher im Rahmen von „Poleposition“ 1.200 Plätze zur Verfügung, 200 sind für Asylwerber reserviert. Ende Jänner befanden sich knapp 800 Jugendliche im Programm. „Poleposition“ wird von Land, AMS und Europäischem Sozialfonds finanziert.

Mitte des Jahres soll das Programm aufgrund der großen Nachfrage um weitere 350 Plätze aufgestockt werden. Das Projekt läuft bis Ende 2018 und kann bei Bedarf verlängert werden.