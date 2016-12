Der erste Preis geht an Alexander Dillinger aus Au am Leithaberge, der zweite an Alexander Wiederkehr aus Langenlois und der dritte an Jonas Gruber aus St. Aegyd.

Die Gewinner Platz 5 bis 101:

Marlen Bitzinger (Korneuburg),

Nicola Weyrich (Grafenschlag),

Martin Niklos (Neusiedl/Zaya),

Marina Singer (Vießling),

Jessica Kirchner (St. Pölten),

Jonael Manninger (Kirchstetten),

Corinna Buder (St. Anton),

Timo Hickersberger (Allhartsberg),

Jamie-Oliver Lange (Kematen/Ybbs),

Emily Ruiter (Guntramsdorf),

Katharina Krammer (Hobersdorf),

Christoph Schuster (Wilfersdorf),

Christina Steinmetz (Pettendorf),

David Braun (Zöbern),

Tim Schansky (Grossgraben),

Melissa Rokosky (Untermallebarn),

Michelle Schmid (Karlstetten),

Joan Zimmel (Höhenberg),

Michelle Ponstingl (Röhrenbach),

Stefan Kellner (Röhrenbach),

Manuel Hager (Hofstetten),

Alexander Fuchs (Hofstetten),

Selina Dirnberger (Hofstetten),

Alina Litzenbacher (Biberbach),

Florian Stopfer (Stettenhof),

Fabian Hackl (Haiden),

Sophie Magdalena Loewert (St. Aegyd),

Luca Papst (St. Aegyd),

Dorian Eder (St. Aegyd ),

Marlies Schober (Herzogenburg),

Marcelino Nikola (Pottenbrunn),

Theresa Eder (St. Aegyd),

Marie Kaufmann (Ebendorf),

David Markovic (Aspang),

Felix Weber (Vitis),

Miriam Bauer (Vitis),

Paul Koller (Vitis),

Marlene Hirsch (Vitis),

Stefanie Jagesberger (Purgstall),

Justin Waldhauser (Neubau-Kreuzstetten),

Ilvie Deuretzbacher (Frankenfels),

Marcel Waldhauser (Mistelbach),

Tobias Steiger (Vitis),

Mina-Sophie Peyman (Hollabrunn),

Adele Kauer (Hollabrunn),

Sebastian Greimel (Hollabrunn),

Jonas Nesch (Hollabrunn),

Julian Brandstetter (Gresten),

Sebastian Höchtl (Pottenbrunn),

Daniel Stumpfer (Purgstall an der Erlauf),

Marlene Neumeister (Stoitzendorf),

Nina Cerny (Eggenburg),

Georg Winkler (Eggenburg),

Helene Neunteufel (Eggenburg),

Eszter Csery (Spitz),

Stefan Dampier (Mallon),

Emil Moser (Droß),

Elena Ghita (Bischofstetten),

Anna Hartl (Neudegg),

Julia Eichinger (Asperhofen),

Kathi Bauer (Asperhofen),

Rosalie Wohak (Altenwörth),

Alessandro Schwarz (Mistelbach),

Jakob Pusch (Mistelbach),

Alexander Zach (Sallingberg),

Emely Maurer (Grainbrunn),

Conner Fichtinger (Lugendorf),

Anastasia Barnowska (Asperhofen),

Sofia Rauchecker (Asperhofen),

Amina Sukalo (Mistelbach),

Selina Imler (Kleinotten),

Sarah Stiftner (Zwettl),

Marianna Kletzl (Pottenbrunn),

Johanna Wunsch (Böheimkirchen),

Daniel Rauscher (Böheimkirchen),

Justin Kotoun (Kirchberg am Wagram),

Leonard Höbart (Großgöttfritz),

Leonie Schweiger (Schwarzau),

Michaela Schuster (Schweiggers),

Tanja Klopf (Schweiggers),

Jessica Oberbauer (Schweiggers),

Bernhard Krecek (Schweiggers),

Michael Eberl (Schweiggers),

Jakob Seemann (Schweiggers),

Raphael Höllrigl (Schweiggers),

Lea Valentina Bruckner (Totzenbach),

Stefan Schmid (Alland),

Ina Rihs (Alland),

Dominik Galba (Zeiselmauer),

Gregor Schuster (Zeiselmauer),

Jakob Kubanek (Wolfpassing),

Fabian Markus Kratker (Altenberg),

Leonhard Anton Kretsmayer (Weinzierl am Walde),

Pascal Haidl (Stixendorf),

Sophie Brunner (Weißenkirchen),

Melanie Haberl (Weinzierl am Walde),

Annika Kramel (Weinzierl am Walde).

