Flugplatz Vöslau-Kottingbrunn feiert 90. Geburtstag.

Vor 90 Jahren wurde von den Bürgermeistern der Gemeinden Bad Vöslau und Kottingbrunn der erste Flugplatz in Niederösterreich eröffnet. Für die Organisatoren des AUSTRIAN AIRFEST bietet dieses Jubiläum den perfekten Rahmen für die größte Flugshow des Landes.

„Mehr als 25.000 begeisterte Zuseher kamen bereits im Vorjahr zum 1. AUSTRIAN AIRFEST nach Krems. An diesen Erfolg möchten wir dieses Jahr am Flugplatz Bad Vöslau anschließen. “Rainer Adelsberger vom Veranstalterteam

Das Erfolgsrezept ist für Organisator und Programmdirektor Erwin Kreczy das enorm vielfältige Angebot. „Klar lassen sich Erwachsene leichter von lauten Düsenjets begeistern!“, so Kreczy, „aber auch die Kleinen bleiben nicht am Boden: Die höchsten Freudensprünge sehen wir noch immer in den Luftburgen!“.

Das Austrian AIRFEST ist – im Gegensatz zu anderen Airshows – eine bunte Mischung aus historischen Flugzeugen bis hin zu modernen Düsenjets mit einem zusätzlichen Programm für die ganze Familie.

Für Fans von Flugzeugen ist das Highlights des Jahres mit Sicherheit ein aus dem zweiten Weltkrieg stammender amerikanischer Langstreckenjäger, die Mustang P51 mit über 1600 PS. Spektakulär auch das RAVEN-Aerobatic-Team aus England, das im Formationskunstflug mit selbst gebauten Propellermaschinen die Gesetze der Physik scheinbar außer Kraft setzt. Auch von Red Bull werden wieder einige Oldtimerflugzeuge und Jets erwartet.

Besucherinnen und Besucher müssen am Austrian Airfest 2018 nicht um jeden Preis am Boden bleiben. Wer selbst einmal mit einer Propellermaschine, einem Düsenflugzeug oder auch einem Hubschrauber mitfliegen möchte, hat am Austrian AIRFEST-2018 Gelegenheit dazu.

