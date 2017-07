Am 12. August lädt Five Sax im Kunsthaus Horn zu einer musikalischen Weltreise. Five Sax brillieren mit Werken von Bach, Händel etc. bis hin zu zeitgenössischen Werken des amerikanischen Jazz von Chick Corea, südamerikanischen Latino-Rhythmen von Piazzolla sowie verschiedenen Arten europäischer folkloristischer Musik (www.allegro-vivo.at).