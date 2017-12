Weihnachten ist ein Fest der Freude, und Freude lacht – auch zu Weihnachten! Mit diesem Leitgedanken erfreut Heinz Marecek jedes Jahr in lustigen Adventlesungen sein Publikum. Dabei taucht so mancher Schriftsteller in seiner munteren Sammlung auf.

Auf seiner Adventlesung-Tour macht der SOKO-Kitzbühel-Star, Regisseur und Kabarettist auch Station in NÖ: am 13. Dezember in Amstetten in der Pölz-Halle (Karten: 07472 / 601 – DW 454, www.avb.amstetten.at) sowie am 22. Dezember im Congress Casino Baden (Karten: 02252/444 96–444, www.ccb.at). Tickets & Termine: NÖN.at/ticketshop