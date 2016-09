Huby, Sepp, Lucky, Peter und Wolfgang sind jenes Quintett, welches die volkstümliche Musik und den volkstümlichen Schlager ganz maßgeblich geprägt haben.

Mit Superlativen muss man vorsichtig sein, aber hier wären sie angebracht. Sind 45 Karrierejahre schon ein Erfolg für sich, so bietet die Geschichte der Fidelen Mölltaler noch viele weitere Meilensteine, von den jeder einzelne beeindruckend für sich steht. "Nach all den Jahren verabschieden wir uns in Dankbarkeit", sagt Mayer.

"Wir sind in den 45 Jahren immer freundschaftlich und kollegial miteinander umgegangen und durften durch unsere Musik viel gemeinsam erleben, sind in der Welt herumgekommen und bei den Millionen Kilometern die wir gemeinsam unterwegs waren, hatten wir nie einen Unfall! Da darf man schon demütig sein. Jetzt feiern wir Abschied und danach ist wirklich Schluss", so Mayer.

Zum Abschied die Tour. Darunter findet sich auch das ‚Fest der Dankbarkeit‘ in der Heimat der Gruppe, im Kärntner Mölltal.

Termine & Tickets:

30.09.2016 INNSBRUCK Congress (Beginn: 20:00 Uhr)

01.10.2016 SALZBURG Salzburgarena (Beginn: 20:00 Uhr)

02.10.2016 BREGENZ Festspielhaus (Beginn: 18:00 Uhr)

07.10.2016 ST. PÖLTEN VAZ (Beginn: 20:00 Uhr)

08.10.2016 GRAZ Stefaniensaal (Beginn: 20:00 Uhr)

09.10.2016 VILLACH Congress (Beginn: 18:00 Uhr)

