Gemeinsam wird um 10 Uhr beim Sporthaus am Hochkar gestartet um anschließend dürfen die Gäste die ausgewählten Weine in den umliegenden Hütten verkosten. Um 15:00 Uhr starten die Teilnehmer beim finalen Winzer Race einem Funracebewerb am Almhang um danach bei der After Show Party bei elektronischen DJ Klängen den Tag ausklingen zu lassen. Den krönenden Abschluss bildet ein 7-Gang Wein Degustations-Dinner im neuen Almgasthof am Hochkar.

Hochkarhof – Weingut Etz

Schutzhaus – Weingut Herzog und Weinhof Waldschütz

Latschen Alm – Weingut Anton&Gabi Bauer

Sporthaus Hochkar – Malat, Donabaum, Mrozowski, Genusswerkstatt Schüller

Almgasthof – Malat, Donabaum, Mrozowski, Genusswerkstatt Schüller

Berghaus – Malat, Donabaum, Mrozowski

Karhütte – Malat, Donabaum, Mrozowski

Gasthaus Talstation – Weingut Knötzl