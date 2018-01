Im 300 Jahre alten Mostviertler Event4kanter Ramsauhof in Purgstall/Erlauf dreht sich in der siebten Spielsaison alles um „Agricola goes to Hollywood“.

Dabei entführt das fantastische Genuss-Spektakel in die glamouröse Welt der Traumfa-brik Hollywoods.

Das Publikum schlüpft in die Rolle der VIPs am Red Carpet und geht auf Tuchfühlung mit den berühmtesten Stars, Diven, Helden und den größten Komikern der Leinwandgeschichte. www.ramsauhof.com

Wer das Ramsauhof-Varieté erlebt, darf sich auf einen Abend mit internationalen Künstlern und einem Mix aus Akrobatik, Komödie, Musik, Entertainment und Animation, kulinarisch umrahmt von serviertem Vier-Gänge-Gourmetmenü, freuen.