Gewinnspiel

Mit „Ein Stern (... der deinen Namen trägt)“, einer der langlebigsten und erfolgreichsten Singles aller Zeiten, hat er sich in den Geschichtsbüchern der Charts verewigt. Im November ist Nik P. mit seiner Band auf „Geboren, um dich zu lieben“-Tour und kommt dabei auch nach NÖ: am 10. November ins VAZ in St. Pölten und am 12. November in die Arena Nova in Wr. Neustadt (Tickets: 01/96 0 96 234, www.oeticket.com).

Die NÖN verlost Karten für beide Termine.

Teilnahme bis 17. Oktober möglich.