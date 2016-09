Jede Menge zu erleben gibt es im Herbst im Danubium in Tulln. Da warten unter anderem: Florian Scheuba & Robert Palfrader „Flügel“ (15. Oktober), Alexander Goebel „... wieder solo!“ (22. Oktober), Andreas Rebers „Rebers muss man mögen“ (25. Oktober), Gabriele Kuhn & Michael „Hufnagl Paaradox“ (5. November), Heinz Marecek „Das ist ein Theater!“ (11. November), Roland Düringer „Weltfremd?“ (18. November), The Flying Pickets „Christmas Party 2016 (19. November), Papermoon „Magic Christmas“ (2. Dezember), Die Feisten „Nussschüsselblues“ (9. Dezember), Erwin Steinhauer & Fritz Schindlecker „Österreichische Psycherl-Analyse“ (10. Dezember), Flo & Wisch „Hallo Christkind“ (15. Dezember), Andy Lee Lang & The Spirit „Rockin‘ Christmas“ (17. Dezember) …

Alle Termine gibt es auf: www.tullnkultur.at