„When the Saints“, „Glory Glory Halleluja“, „Deep River“, „Go down Moses“, „Motherless Child“, „He’s got the whole World in his Hands“, „O Happy Day“ … am 20. November dreht sich im Stadttheater Wr. Neustadt bei „The Golden Voices of Gospel“ ab 17 Uhr alles um Gospels (Tickets: Ö-Ticket, 03862/21948-121).

Teilnahme bis 7. November möglich!