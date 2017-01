Fishing Festival – Österreichs beliebtester Treffpunkt für Angler

Das Fishing Festival startet in eine neue Runde und verspricht auch für 2017 zahlreiche Highlights und Premieren. Von 11. – 12. Februar 2017 wird die Messe Wels wieder zur beliebtesten Plattform für alle Profi- und Hobbyangler in Österreich und Bayern. Aktuelle Trends, Produktneuheiten und alle führenden Topmarken aus den Bereichen Angeln und Fliegenfischen werden präsentiert.

Österreich-Premiere: Frank Schmidt & Stephan Gockel

Das Fishing Festival kann 2017 mit exklusiven Premieren aufwarten – der bekannte Karpfenspezialist Frank Schmidt referiert erstmals auf der Messebühne sehr umfassend über die Jagd auf Großkarpfen. Der Raubfischexperte Stephan Gockel, ebenfalls das erste Mal zu Gast auf einer österreichischen Messe, widmet sich den Köderfarben und ihrer unterschiedlichen Wirkung auf Raubfische. Zudem wirft er einen Blick auf die entscheidenden Kleinigkeiten, welche einen sogenannten „Schneidertag“ verhindern.

Messe Wels

Insider-Infos & Live-Demonstrationen

Die Fliegenfisch-Instrukteurin Silja Longhurst und weitere Experten wie Christof Menz, Uwe Rieder oder DI Markus & Ines Kaaser zeigen live auf der Messe praxisnahe Wurfdemos am 25 Meter langen Flyfishing Pool. Am Vorführbecken erleben die Besucher unter anderem Daniel Andriani von der Plattform HechtundBarsch.de mit seiner Demonstration „Drunk Bait: Das perfekte Raubfischopfer“. Modernes Angeln, alternative Köderführung und vieles mehr sind ebenso spannende Themen am Vorführbecken. Das Tagungszentrum wiederum bietet täglich spannende Vorträge rund ums Angeln.

Größte Bogensportmesse im deutschsprachigen Raum

Die zeitgleich stattfindende Bogensportmesse bietet sowohl Profis als auch Einsteiger ein großartiges Angebot und alle Informationen rund um Pfeil und Bogen. Besucher können vor Ort ein umfangreiches Aktionsprogramm – vom 3D Parcours über White Bow: Fun schießen bis hin zum Action Bow Messeturnier – testen. Das besondere Highlight: Die österreichischen Staatsmeisterschaften Indoor 2017 in den Disziplinen Recurve und Compound im Rahmen der Messe.

Neue Trend-Sportart

Die wachsende Zahl an heimischen Bogensportvereinen oder Parcours-Betreibern zeigt, dass sich diese Sportart weiter etabliert und eine hohe Beliebtheit erfährt. Die Messe Wels bietet mit der Bogensportmesse die optimale Plattform, sich über die neuesten Trends in dieser Sportart zu informieren. Durch die zentrale Lage ist die Publikumsmesse aus ganz Österreich und den benachbarten Ländern gut erreichbar. Treffsicher vereint die Messe Tradition und Moderne und präsentiert einen Ausstellungsbereich von traditionellen und technischen Bögen, bis hin zur Kunst des Bogenbaus, Messer- und Lederarbeiten sowie Zubehör.

Bernhard Badegruber

Top Rahmen- und Aktionsprogramm

Die Besucher erwartet bei der Bogensportmesse ein attraktives Rahmenprogramm mit etlichen Workshops und Vorführungen. Stars und Größen der Szene wie Herwig Haunschmid, Henry Bodnik, Dr Dietmar Vorderegger und Urte Paulus sind live zu Gast in Wels und begeistern die interessierten Besucher in ihren Fachvorträgen.

Am großzügig dimensionierten 3D Parcours können die Besucher unter professioneller Anleitung die Treffsicherheit unter Beweis stellen. Neben traditionellen Bogenbauworkshops und Sehnenbau-Vorführungen werden die Besucher auch neue und actionreiche Bogenspiele kennen lernen.

Auf einem großen Spielfeld wird Action Bow angeboten, bei dem Teams um jeden Punkt fighten. White Bow Fun schießen auf bewegliche Ziele wird nicht nur Kinder begeistern und als „Augenschmaus“ wird am Stand Antur Archery das internationale Model Sani als Bogenkriegerin von einer Body Painting Künstlerin spektakulär in Scene gesetzt! Bogenkriegerin Sani steht auch als Fotomodell zur Verfügung.

Alle Informationen und ermäßigte Vorverkaufstickets finden Sie unter www.fishing-festival.at und www.bogensportmesse.at.

Fishing Festival & Bogensportmesse Wels

11. – 12. Februar 2017

Samstag 09.00 – 18.00 Uhr

Sonntag 09.00 – 17.00 Uhr