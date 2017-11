Rund 850 Aussteller aus der ganzen Welt locken von zur Ferien-Messe in die Messe Wien. Beim NÖ-Stand gibt es Infos zu den sechs NÖ- Destinationen, zu den Höhepunkten von Sport, Genuss und Kultur sowie „Byzanz & der Westen“, die Ausstellung 2018 auf der Schallaburg, oder die Green Art 2018 in Tulln. Der neue NÖN-Ferienwegweiser wird präsentiert. Es wird gebastelt und verkostet. Neu sind die Virtual Reality-Brille mit Videos und Niederösterreich in 360 Grad sowie Roboterdame Nova Pepper. www.ferien-messe.at