Am können Freunde unverfälschter Volksmusik im Festspielhaus in St. Pölten um 14 Uhr und um 18 Uhr in die Welt des Ausseerlandes eintauchen. Eine Region, bekannt für sein unverändert erhaltenes Brauchtum. An der Seite von Michael Birkmeyer wird die prominente Drehbuchautorin und Schauspielerin Konstanze Breit-ebner das Festspielhaus-Publikum mit literarischen Kostbarkeiten aus dem Ausseerland in vorweihnachtliche Stimmung versetzen.

Neben der Ausseer Bradlmusi geben der K&K Viergesang und das Altausseer Bläserquartett der Salinenmusikkapelle besinnliche Lieder und Weisen aus dem „geheimen Herzen Österreichs“ zum Besten.

Die NÖN verlost Karten für die Veranstaltung um 14 Uhr (Großer Saal).

Teilnahme bis 2. Dezember möglich.