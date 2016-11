Wenn am 8. Dezember die Wintersaison auf der Gemeindealpe beginnt, gibt es wieder jede Menge Fun und Action am Berg.

Erstes Highlight der Saison ist das Ski-Opening am 9. und 10. Dezember . Im beheizten Partyzelt bei der Talstation wird gefeiert. Am Freitag mit Kaiser Franz Josef und der Ö3-Disco. Am Samstag führt Moderatorin Maggie Entenfellner durch das Programm. Hauptacts an diesem Abend sind Sängerin Hannah und die Saubartln.

Zu Busbahnhof und Parkplatz gibt es einen Shuttle-Service und für alle, die länger feiern wollen, ein Übernachtungspaket in Kooperation mit der JUFA. VIP-Tickets um 85 Euro für 10. Dezember (VIP Bereich, Menü, Sitzplatz): Tourismusbüro Mariazellerland sowie im Ko’eck.

Alle Infos: www.daskoeck.at/skiopening2016.

Die NÖN verlost Karten für die Ö3-Disco am 9. Dezember sowie VIP-Karten für das Skiopening am 10. Dezember.

Teilnahme bis 30. November möglich