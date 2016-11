Volkstümliche Klänge, romantische Schlager, die beliebtesten Weihnachtslieder … Seit elf Jahren gibt es Zauber der Weihnacht bereits. Die beliebte Weihnachtsshow macht auch Station am 10. Dezember in St. Pölten (VAZ, 19.30 Uhr) und am 11. Dezember in Wr. Neustadt (Arena Nova, 18 Uhr).

Mit dabei sind das Nockalm Quintett, die jungen Zillertaler, Udo Wenders, Sašo Avsenik & seine Oberkrainer, Melissa Naschenweng sowie Moderator und Sänger Markus Wolfahrt. Tickets: 01/96 0 96 234, www.oeticket.com

Die NÖN verlost für beide Termine Karten.

Teilnahme bis 30. November möglich.