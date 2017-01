Von erleben Besucher im 300 Jahre alten Event4kanter Ramsauhof in Purgstall an der Erlauf Mostviertler Brauchtum und Tradition. Grund dafür ist: „Gmiatlich in d’Nocht eini“, ein 4kanter- Heimatabend mit Harry Prünster und köstlich Bodenständigem aus der Mostviertler Küche.

Der neue Heimatabend ist eine Hommage an die wunderbare Tradition der Familien- und Hausmusik, von Generation zu Generation weitergegeben und gepflegt.

Karten: 07489/286464, Mail: office@ramsauhof.com, www.ramsauhof.com,

Termine: Freitag und Samstag 20 Uhr, Sonntag 14 Uhr.