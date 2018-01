An nur einem Abend werden gleich zwei große Vertreterinnen des Fado im Festspielhaus zu erleben sein: Gisela João, ein neuer Stern am Fado-Himmel, mit Werken aus ihrem aktuellen Album „Nua“ und Mísia aus Porto, die dem melancholischen Gesang ein zeitgemäßes Gesicht gab. Der Konzertabend am 16. Februar (19.30 Uhr, Großer Saal) beweist einmal mehr, dass Fado zwar gefühlvoll, aber deshalb noch lange nicht schwermütig sein muss. Infos: www.festspielhaus.at; Karten: NÖN.at/ticketshop