Es gibt kein Lied auf der CD das so heißt, aber der Name sagt viel aus, über die Künstlerin, ihr Tun, ihre Kreativität und den Menschen Monika Martin. Anlässlich Ihrer Promotiontour macht die Künstlerin einen Stopp bei der NÖN im NÖ-Pressehaus in St. Pölten.

Ihr habt die exklusive Chance der sympathischen Künstlerin Fragen zu stellen, Privates zu erfahren und eine tolle Zeit in einem erlesenen Kreis von Fans mit der Ausnahmesängerin zu verbringen.