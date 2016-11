Mörderisch unterhaltsam wird es beim Puppenmusical „Kottan ermittelt“. Mit Christian Dolezal als Kult-Kieberer, Nikolaus Habjan, Kyrre Kvam und Manuela Linshalm, allen beliebten Figuren aus dem Kultkrimi und den schrägsten „Kottans Kapelle“-Hits.

Zu sehen ist die Ko-Produktion der Bühne im Hof mit dem Rabenhof Theater auch in Niederösterreich: am 14. und 15. Dezember in der Bühne im Hof in St. Pölten.

Weitere Infos: www.buehneimhof.at