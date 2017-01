Mit Meldungen zum Tod einer der größten Legenden der Musikgeschichte vor 40 Jahren beginnt „Elvis – das Musical“.

Die Show, die am 19. Februar Station im VAZ in St. Pölten macht, zeigt in kleinen Szenen, Original-Filmsequenzen, aufwändigen Choreografien und mit fast zwei Stunden live interpretierter Musik die wichtigsten Stationen seiner musikalischen Karriere, vom Gospel über den Blues bis hin zu Rock’n’Roll.