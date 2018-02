2018 jährt sich Falcos Todestag zum 20. Mal. Und: „Falco – Das Musical“, das zum 60. Geburtstag der Popikone Welturaufführung feierte, kehrt nach Österreich zurück. Station macht es am 23. Februar in St. Pölten (VAZ) und am 2. März in Wiener Neustadt (Arena Nova), jeweils ab 20 Uhr. Karten sind im NÖN.at-Ticketshop erhältlich.

www.falcomusical.com