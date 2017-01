zVg

In seinem Programm „Selten so gelacht“ interpretiert er klassische und eigene Texte von Christian Morgenstern bis Wolfgang Borchert. Seine Lesung wird bereichert durch einige der besten Sketche seines langen Theaterlebens. So gibt es ein Wiedersehen mit dem unvergesslichen Karl Farkas, mit Alfred Böhm und mit Schenks langjährigem Bühnenpartner und Freund Helmut Lohner.

Karten für diese Veranstaltung sind auch im NÖN-Ticketshop erhältlich.