Auf 2.000 Quadratmetern lockt von 4. bis 19. März die 11. Internationale Orchideenausstellung im Stift Klosterneuburg. Zu entdecken sind die Aussteller im beheizbaren Ausstellungszelt des Konventgartens und in der Orangerie. Es gibt individuelle Beratung, eine Vielfalt an Orchideenblüten, Pflanzenraritäten, Zubehör und dekorative Accessoires rund um die Königin der Blumen. Die Ausstellung erzählt die Bedeutung der Orchidee in den Monarchien Europas. Ausgehend von Kaiserin Maria Theresia bis zu Mette Marit Kronprinzession von Norwegen.