Vorweihnachtszeit ist Märchenmusicalzeit im Theater im Neukloster. Heuer landet der Kalif Storch wieder in Wiener Neustadt. Das Team rund um Familie Scherz erzählt die Geschichte des jungen Kalifen Chasid , der gerade das Erbe seines Vaters angetreten hat. Doch dem bösen Magier Kaschnur und seinen Gefährten passt dies gar nicht, da sie selbst gerne an die Macht kommen wollen. Also setzen sie auf eine List und lassen dem jungen, unerfahrenen Kalifen ein magisches Pulver zukommen, mit dem er sich in jedes Tier verwandeln kann, sofern er die magischen Worte kennt. Doch kaum haben Chasid und sein Wesir Mansor sich in Störche verwandelt, müssen sie lachen - und schon haben sie das Zauberwort vergessen, mit dem sie wieder Menschen werden können. Werden die beiden den Zauber brechen und das Volk vor Kaschnur beschützen können?

Das Stück stand im Jahr 1994 schon einmal auf dem Spielplan, doch mehr als zwanzig Jahre später hat Irene Scherz eine neue Fassung

erarbeitet, für die Sohn Florian Scherz 15 neue Songs beigesteuert hat.

“Musikalisch soll ‘Kalif Storch’ das Flair von 1001 Nacht verströmen, aber gleichzeitig auch den klassischen Märchenstil bieten, den das Publikum an unseren Stücken zu schätzen gelernt hat und den Kinder noch lange nach dem Besuch einer Vorstellung rauf und runter hören”, erklärt Komponist Florian Scherz. Kostüme (Irene Scherz) und Bühnenbild (Barbara Rutkowska) tragen ihr Übriges zum orientalischen Flair eines weit entfernten Königreichs mitten in Wiener Neustadt bei.

Und so üben die diesmal über 30 Schauspieler (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) seit September an den orientalischen Klängen und

Bewegungen - mithilfe des bewährten Teams: Florian Scherz führt Regie, Marie-Luise Schottleitner choreographiert, Klemens Patek hat die

musikalische Leitung über. In der Hauptrolle als Kalif ist Severin Mikesch zu sehen, der mit seine n 16 Jahren schon einiges an Erfahrung

auf der Bühne gesammelt hat. Und der junge Kalif hat vieles zu verarbeiten: Seine Mutter kannte er bis vor kurzem nicht und seine

Herrschaft wird in Frage gestellt. An seiner Seite ist der liebevoll schusselige Wesir Mansor ( Alex Bechtloff ), der sich gerne mit seiner Frau zankt. Und natürlich wäre da auch noch Prinzessin Susa, gespielt von Sarah Trausmuth . Neben bekannten Ensemble-”Veteranen” sind diesmal auch neue Gesichter auf der Bühne im Neukloster zu sehen. Immerhin ist es eines der Ziele des Theaters im Neukloster, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, die Bühne für sich zu entdecken und professionell an Gesang, Tanz und Schauspiel herangeführt zu werden.

www.theaterimneukloster.at | www.facebook.com/theaterimneukloster | Tickets: 02622/77814

Über das Theater im Neukloster

Das Theater im Neukloster begann 1978 als Initiative für Jugendliche der Pfarre Neukloster in Wiener Neustadt und lockt mittlerweile Publikum aus dem gesamten östlichen Österreich an. Im Advent stehen seit 1984 Märchenmusicals auf dem Spielplan. Im Frühjahr werden seit 1996 Musicals gezeigt, darunter deutschsprachige Erstaufführungen wie “Children of Eden”, “Beth und ihre Schwestern” oder “Eine Hochzeit zum Verlieben” und auch zwei Welturaufführungen: “Ein Sommernachtstraum” von Oliver Ostermann und zuletzt “Liaison” von Florian Scherz. Das Ensemble umfasst über 30 Schauspieler, die zu einem Großteil im normalen Leben als Schüler, Studenten und in verschiedenen Berufen tätig sind.

KALIF STORCH

Märchenmusical nach Wilhelm Hauff

von Irene Scherz (Buch, Liedtexte) und Florian Scherz (Musik)

Regie: Florian Scherz

Musikalische Leitung: Klemens Patek

Choreographie: Marie-Luise Schottleitner

Gesamtleitung: Harald Scherz

Cast (u.a.): Severin Mikesch (Kalif Chasid), Alex Bechtloff (Mansor), Herbert Mitsch (Kaschnur), Andreas Steiner (Mirza), Sarah Trausmuth

(Susa), Nicole Höller (Alzaide), Victoria Herget (Aureane), Lena Maria Steyer (Jasmina), Flora Lhotka/Elisabeth Braimeier (Hanne), Florian

Scherz (Selim), Clemens Lhotka (Zephyrus)

Termine:

27. November: 14 Uhr (Premiere)

03. Dezember: 14 und 17 Uhr

04. Dezember: 14 und 17 Uhr

08. Dezember: 14 und 17 Uhr

10. Dezember: 14 und 17 Uhr

11. Dezember: 14 und 17 Uhr

17. und 18. Dezember: 14 Uhr im Stadttheater

24. Dezember: 10 Uhr

Tickets unter 02622/77814

Die NÖN verlost Karten für die Vorstellung am 18. Dezember um 14 Uhr.

Teilnahme bis 1. Dezember möglich.