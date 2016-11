zVg

Tickets: In allen oeticket Centers und Verkaufsstellen in ganz Österreich telefonisch unter 01/96096 und unter www.oeticket.com. Karten auch in ausgewählten Filialen der Erste Bank und ausgewählten Sparkassen weiteres unter www.erstebank.at und www.sparkasse.at sowie unter 05 0100 – 10111. Ermäßigung für Kunden der Erste Bank und Sparkassen. An den Kassen der Wiener Stadthalle oder telefonisch unter 01/79 999 79 und online www.stadthalle.com.