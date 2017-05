“BIG FISH”, ein Musical voller Magie

Sind es einfach nur Geschichten? Oder steckt in den Erzählungen von Edward Bloom über sein Leben doch ein bisschen Wahrheit? “ Realismus oder Fantasie? Als Theatermacher muss man sich dieser Frage regelmäßig stellen”, erzählt Florian Scherz, Regisseur des Theaters im Neukloster. “Deshalb war mir schon bei der Ankündigung der Musical-Version von ‘Big Fish’ klar: Dieses Stück muss zu uns kommen!” Und so ist am 6. Mai die österreichische Erstaufführung des Broadway-Musicals “Big Fish” in Wiener Neustadt zu sehen.

“Big Fish” ist einerseits die Geschichte eines Mannes, der seine Lebensgeschichte zu einer fantastischen Erzählung verklärt, andererseits eine Familiensaga, in der Vater und Sohn sich so weit auseinander entwickelt haben, dass sie sich nicht mehr verstehen können, auch wenn sie eigentlich viel füreinander empfinden.

Im Theater im Neukloster wird die sogenannte “Twelve Chairs”-Fassung des Musicals zu sehen sein, die für kleinere Bühnen geschaffen wurde. In dieser Version steht die Vater-Sohn-Beziehung eher im Fokus.