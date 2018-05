Die unheiligen Musiker (Henning, Licky und Potti) begeben sich dieses Mal ohne dem Grafen dafür aber mit „The Dark Tenor“ und seiner Band auf eine musikalische Zeitreise durch fast zwei Jahrzehnte unheiliger und dunkler Musikgeschichte beider Bands.

Eine Tournee, die in dieser Musikerkonstellation einzigartig ist und wahrscheinlich auch für immer bleiben wird. In wenigen, auserlesenen Konzerthallen werden beide Bands auf dieser Tournee zu einer Union mit klassischen und rockigen Elementen verschmelzen. Viele „Unheilig“ und „The Dark Tenor“ Hits werden in dieser einzigartigen Show auf eine völlig neue Art und Weise interpretiert und dargeboten.

In Österreich gastieren die begnadeten Musiker am Freitag, dem 1. Juni (Einlass: 19 Uhr/Beginn: 20 Uhr) in der Szene Wien.