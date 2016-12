Bald ist es so weit. Am 28. Dezember steht der Riesentorlauf (10.30 und 13.30 Uhr), am 29. Dezember der legendäre Nachtslalom (15 und 18 Uhr) am Zauberberg Semmering am Programm. „Etwa 300 Personen unterstützen uns an den beiden Renntagen. Das Kernteam von etwa 200 Leuten stellt der WSV Semmering. Dazu kommen sämtliche Einsatzorganisationen wie die Freiwillige Feuerwehr, Polizei, Rettung und Bergrettung“, so Franz Steiner (www. wsv-semmering.at/weltcup).