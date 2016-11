Bereits weit über 1 Million Besucher machen Die Nacht der Musicals zur erfolgreichsten Musicalgala aller Zeiten. Seit Jahren begeistert sie mit einem immer neuen und abwechslungsreichen Programm ihre Fans und Besucher in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz und geht nun auf ihre 20-jährige Jubiläumstournee.

In einer über zweistündigen Show entführen gefeierte Stars der Originalproduktionen den Zuschauer auf einen musikalischen Streifzug quer durch die bunte und vielfältige Welt der Musicals. Die Nacht der Musicals lässt die Besucher an den bewegendsten Szenen der Musicalgeschichte teilhaben und garantiert auch in diesem Jahr wieder einen unvergesslichen Abend.

NÖN-LeserClub-Vorteil:

Leserclub-NachtDerMusicalsf.pdf (pdf)

Minus 10 % auf sämtliche Ticketkategorien! Ticketvorverkauf mit dem Promotioncode „NÖN“ bei www.oeticket.com oder Tel.: 01 / 96096

Angebot gültig für max. 2 Tickets (nach Verfügbarkeit). Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.