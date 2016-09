Rund 50 Austellerinnen und Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren in und vor der renommierten Porzellanmanufaktur Augarten an drei Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr ihre qualitativ hochwertigen Keramikarbeiten. Neben Führungen durch das Porzellanmuseum, Schaumalen und Workshops in Keramikmalen wird erstmalig eine Expertin direkt vor Ort den Wert mitgebrachter Keramikstücke bewerten.

Feinste Keramikkunst in all ihren Facetten

Auf die Besucherinnen und Besucher wartet im Augarten ein zeitgemäßes und vielfältiges Angebot an handverarbeiteten Einzelstücken oder Kleinserien. Geboten werden feines Porzellan und aufwändige Kunstobjekte, ebenso wie keramische Alltagsartikel oder Dekorationen für Haus und Garten.

Schätzen, Malen und Führungen

Mehr über die handwerklichen Hintergründe verrät ein reichhaltiges Rahmenprogramm (teilweise im Markt-Eintritt inkludiert). So führen Expertinnen und Experten der Porzellanmanufaktur Augarten durch das Porzellanmuseum, informieren über die Geschichte des Wiener Porzellans und lassen sich bei ihrem Tagwerk über die Schulter blicken.

Als exklusives Service bewertet erstmalig am Samstag, 8. Oktober von 13 bis 15 Uhr die Expertin Dr. Claudia Lehner-Jobst vor Ort die von den BesucherInnen mitgebrachten Wiener Porzellane. Ein weiteres Highlight stellt die Sonderausstellung WILD & Frei – TIERE AUS PORZELLAN des Porzellanmuseums Augarten dar, welche die Tierwelt aus Porzellan von 1923 bis heute aus verschiedenen Standpunkten betrachtet und sie in die Kunstgeschichte, die Wissenschaften und Moden ihrer Zeit bettet.

Weitere Informationen unter: www.keramikundporzellan.at

NÖN-LeserClub-Vorteil: Ermäßigter Eintrittspreis (inkl. Museums-Eintritt) von € 4,- statt € 6,-!

